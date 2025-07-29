Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 166 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 166 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yaptığı trafik denetimlerinde 8 bin 602 aracı kontrol etti ve kurallara uymayan 166 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 166 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 602 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 166 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.