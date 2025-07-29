Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 166 Sürücüye Ceza
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yaptığı trafik denetimlerinde 8 bin 602 aracı kontrol etti ve kurallara uymayan 166 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 166 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 602 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 166 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa