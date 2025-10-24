Haberler

Kırklareli'nde Tır ve Traktör Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Kırklareli'nde Tır ve Traktör Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde D55 Karayolu üzerindeki Alpullu köprüsünde meydana gelen kazada bir tır ile traktör çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar gerçekleşti. Olay yerine jandarma ekipleri gönderildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen kazada bir tır ile traktör köprü üzerinde çarpıştı.

Kaza, D55 Karayolu Alpullu köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 UC 536 plakalı traktör ile 01 ATF 296 dorse plakalı tır Alpullu köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapanırken, çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Kazaya karışan tır ve traktörün iş makineleri ve vinç yardımıyla kaldırılması sonrası kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktör ve tırda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor

Avrupa'da yine şaha kalktık, tarih yazıyoruz tarih
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Nagihan Karadere'den 'darp edildi' iddialarına sert tepki

Nagihan Karadere darp mı edildi? Gerçekleri kendisi açıkladı
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.