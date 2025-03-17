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Kırklareli'nde Terk Edilmiş Evde Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Terk Edilmiş Evde Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde terk edilmiş bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nde terk edilmiş müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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