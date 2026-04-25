Kırklareli'nde seyir halindeyken yangın çıkan araç küle döndü

Kırklareli'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli istikametinden Dereköy istikametine seyir halindeki otomobilde fren sistemi arızası nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, eşiyle birlikte son anda araçtan indi. Karı-koca, otomollerinin yanışını yol kenarında büyük bir üzüntüyle izledi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Yangın sonucu otomobil küle döndü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı