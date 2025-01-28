Kırklareli'nde Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, D-100 kara yolu Alpullu beldesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Lada marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ