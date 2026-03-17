Kırklareli'de vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Tekstil atölyelerinde çalışan personele yönelik yapılan bu bilgilendirme çalışmasında dolandırıcılık yöntemleri ve önlemler hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde faaliyet gösteren tekstil atölyelerinde çalışan personele yönelik "telefonla dolandırıcılık" konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından düzenlenen çalışmada, dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Özellikle kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tekstil atölyelerinde çalışan personele broşür dağıtımı da yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini ifade etti. - KIRKLARELİ

