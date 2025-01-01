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Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın

Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Pilsan Oyuncak fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden destek geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle saatlerinde Pilsan Oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Terkidağ, Edirne ve İstanbul'dan destek verildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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