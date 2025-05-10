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Kırklareli'nde Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde 39 ABM 339 plakalı S.Ç, yönetimindeki otomobil ile 39 ADM 793 plakalı T.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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