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Kırklareli'nde Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, D-100 karayolu üzerindeki bir otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D -100 karayolu Çorlu istikameti 2. kilometresi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki HC 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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