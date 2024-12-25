Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü, Plevne İlkokulu 6. sınıf öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili eğitim vererek güvenli bir trafik bilinci oluşturmayı hedefliyor. Eğitimin içeriğinde yaya geçitleri, emniyet kemeri ve öğrenci servisleri gibi konulara yer verildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Plevne İlkokulu 6. sınıf öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere; yaya geçitleri, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri takmanın önemi, öğrenci servislerine inme-binme kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa