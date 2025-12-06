Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Kırklareli-Dereköy yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, hızla seyrettiği sırada önündeki kamyona arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli– Dereköy yolu üzerinde 4 Aralık 2025 tarihinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anını motosikletin güvenlik kamerası anbean kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nden Dereköy istikametine doğru seyir halinde olan 07 BYN 54 plakalı motosiklet sürücüsü, hızla ilerlediği sırada önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa