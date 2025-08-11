Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: 71 Sürücüye Ceza
Kırklareli'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 1.751 sürücü kontrol edildi ve evrak eksikliği bulunan 71 sürücüye ceza kesildi. Ekipler ayrıca sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde bin 751 sürücü denetlendi. Evrakları eksik olduğu belirlenen 71 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa