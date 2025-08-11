Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: 71 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: 71 Sürücüye Ceza
Kırklareli'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 1.751 sürücü kontrol edildi ve evrak eksikliği bulunan 71 sürücüye ceza kesildi. Ekipler ayrıca sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen motosiklet denetiminde 71 sürücüye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde bin 751 sürücü denetlendi. Evrakları eksik olduğu belirlenen 71 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

