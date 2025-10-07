Kırklareli'nde Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, D100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, D100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çorlu arasında yolcu taşımacılığı yapan 22 BG 775 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ