Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazasında 1 kişi ölü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 DOP 523 plakalı Sami Deniz idaresindeki minibüs TEM otoyolu üzerinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs ağaçlara çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaza da yaralanan sürücü Deniz ile yolcular Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Gürsel Tuna, Elif İlkel ile Volkan Özkan Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Elif İlkel Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İlkel Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Cem İlkel'in kardeşi, Şükrü İlkel'in kızı Elif İlkel'in Bulgaristan'a giderken meydana gelen kazada yaşamını kaybettiği bildirildi. - KIRKLARELİ