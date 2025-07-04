Kırklareli'nde Metruk Binada Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Metruk Binada Yangın Çıktı
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Vize ilçesinde bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine kaymakam da geldi.

Kırklareli'nde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Evren Mahallesi'nde bir metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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