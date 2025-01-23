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Kırklareli'nde Kaybolan Zihinsel Engelli Şahıs 10 Saat Sonra Bulundu

Kırklareli'nde Kaybolan Zihinsel Engelli Şahıs 10 Saat Sonra Bulundu
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan yüzde 76 zihinsel engelli Z.A., arama ekipleri tarafından 10 saat sonra sağlıklı şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kırklareli'ne bağlı Vize ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, arama ekipleri tarafından 10 saat sonra bulundu.

Olay, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde meydana geldi. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, yüzde 76 zihinsel engelli Z.A. (48) isimli şahsın kaybolduğu bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD UMKE ve polis ekipleri takip köpek unsuru ile ormanlık arazide dron destekli arama çalışmalarını başlattı. Arama çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulunarak ailesine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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