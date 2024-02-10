Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tek katlı bir evin zeminine 40 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti.

Çukurda incelemelerde bulunan ekipler asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ