Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Güme İmha Edildi
Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 2 güme, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde yapılan çalışmalar sonucunda gümenin yerini tespit eden jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ele geçirilen avcı kulübesi ise sökülerek imha edildi.
Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edile 2 güme jandarma ekiplerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde kaçak avcılıkta kullanıldığı iddia edilen 2 güme olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde gümenin yerini tespit etti. Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ele geçirilen avcı kulübesi sökülerek imha edildi. - KIRKLARELİ