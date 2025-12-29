Haberler

Kırklareli'nde huzur toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Kocahıdır Mahallesi'nde, toplum destekli polislik anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen huzur toplantısında mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi ve güvenlik hizmetlerine katılımın artırılması hedeflendi.

Kırklareli'nde Kocahıdır Mahallesi'nde toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesi amacıyla huzur toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kocahıdır Mahallesi kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik hizmetlerinde vatandaş katılımının artırılması, mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerinin doğrudan alınması ve yaşanan sorunlara yerinde çözüm üretilmesi hedeflendi.

Toplantıda, katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar vatandaşlara ayrıntılı şekilde aktarılırken, mahalle sakinlerinin dile getirdiği talep, öneri ve sorunlar tek tek dinlenerek değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşen toplantının, toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Yetkililer, benzer toplantıların ilerleyen süreçte de farklı mahallelerde devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenli bir yaşam ortamına katkı sunmasının önemine dikkat çekti. - KIRKLARELİ

