Kırklareli'nde Hayvan Ağılı Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde bir hayvan ağılında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandra beldesinde bulunan bir ağılda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın büyürken ağılda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Yangına Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ağıl kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ