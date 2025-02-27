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Kırklareli'nde Hayvan Ağılı Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Hayvan Ağılı Yangını Kontrol Altına Alındı
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Babaeski ilçesinde bir hayvan ağılında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ağıldaki hayvanlar tahliye edilirken, yapı kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nde bir hayvan ağılında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandra beldesinde bulunan bir ağılda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın büyürken ağılda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Yangına Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ağıl kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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