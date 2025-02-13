Kırklareli'nde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde 2025 yılı Ocak ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda terör, uyuşturucu, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi konular değerlendirildi.
Kırklareli'nde 2025 yılı Ocak ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
2025 yılı Ocak Ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbirler görüşüldü. Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, genel asayiş olayları değerlendirildi. - KIRKLARELİ