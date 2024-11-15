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Kırklareli'nde Eşini Balta ile Öldüren Adam Tutuklandı

Kırklareli'nde Eşini Balta ile Öldüren Adam Tutuklandı
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Kırklareli'nde 64 yaşındaki Recep Çetin, eşi Aysel Çetin'i baltayla öldürdüğünü polise itiraf etti. Olay sonrası yapılan incelemede Aysel Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Çetin adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kırklareli'nde eşini balta ile öldüren adam tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Çetin (64) isimli şahıs polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Aysel Çetin'in (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Aysel Çetin'in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Recep Çetin adliyeye sevk edilmişti. Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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