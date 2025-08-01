Kırklareli'nde Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırklareli'nde Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen 'sazan sarmalı' isimli dolandırıcılık operasyonunda A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen 'sazan sarmalı' isimli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler A.D.'ye yönelik İzmir'de operasyon düzenlendi. İzmir'den Kırklareli'ne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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