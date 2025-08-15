Kırklareli'nde Çıkan Yangın Otoyollarını Kapatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde çıkan alan yangını, hem Avrupa Otoyolu hem de D100 otoyolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alan yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle Avrupa Otoyolu ile D100 otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - KIRKLARELİ