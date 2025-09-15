Haberler

Kırklareli'nde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Dereköy Karakaçanlar mevkiinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Yangında 25 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Karakaçanlar mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.

Öte yandan, yangında 25 dekar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
