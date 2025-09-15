Kırklareli'nde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Karakaçanlar mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.

Öte yandan, yangında 25 dekar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ