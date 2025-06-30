Kırklareli'nde Çamlık Alanda Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nde Çamlık Alanda Yangın Söndürüldü
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde çıkan ormanlık yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde ormanlık çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu. Çam ağaçlarının bulunduğu mesire alanında başlayan yangın, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, yangının kaynağını tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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