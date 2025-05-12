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Kırklareli'nde Bir Haftada 104 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Bir Haftada 104 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği operasyonlarla bir haftada 104 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca, kaçak göçmenlere yardımcı olduğu iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 104 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 104 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 4 araca ise el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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