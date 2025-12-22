Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki kadının birden fazla bıçak darbesi ile öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Erkenci'nin damadı C.Ö. ile birlikte toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ