Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki kadının birden fazla bıçak darbesi ile öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Erkenci'nin damadı C.Ö. ile birlikte toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

