Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi yakalandı

Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü D.Ç.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin ikametine geldiği bilgisine ulaşan ekipler takibe başladı.

Hırsızlık suçlarından hühümlü 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü D.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title