Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi yakalandı

Kırklareli'nde açık cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü D.Ç.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin ikametine geldiği bilgisine ulaşan ekipler takibe başladı.

Hırsızlık suçlarından hühümlü 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü D.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. - KIRKLARELİ