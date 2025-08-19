Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmada 7 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

