Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmada 7 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa