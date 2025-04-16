Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kofçaz ilçesinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ