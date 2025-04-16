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Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kofçaz ilçesinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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