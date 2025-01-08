Kırklareli'nde 49 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 49 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 49 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ