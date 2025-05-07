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Kırklareli'nde 188 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 188 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haftalık operasyonlar sonucunda 188 kaçak göçmen yakaladı ve organizatörlük yaptığı iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 188 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 188 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 3 araca ise el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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