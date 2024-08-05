Kırklareli'de kaybolan 20 koyun jandarma ekipleri tarafından bulundu

Kırklareli'nde kaybolan 20 koyun jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyünde bir vatandaşın 20 adet koyununun kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, dron desteği ile yapılan arama çalışmaları sonucunda, koyunları hayvan ağıllarına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Karaağaç köyü merasında buldu. Bulunan koyunlar, sahibi olan vatandaşa eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, kayıp hayvanların bulunmasında teknolojinin etkin kullanımının önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. - KIRKLARELİ