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Kırklareli'de 85 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 85 araç trafikten men edildi. Ayrıca bin 532 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde 85 araç trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ağustos ayında yapılan denetimlerde 10 bin 220 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Evrakında kusur bulunan bin 532 sürücüye cezai işlem uygulandı, 85 araç trafikten men edildi.

Denetimde sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik

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