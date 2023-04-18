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Kırklareli'de 1 güme yıkıldı

Kırklareli'de 1 güme yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 1 güme yıkıldı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 1 güme yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 1 adet güme tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, güme sahibi hakkında "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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