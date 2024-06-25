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Kırklareli Babaeski'de Samanlık Yangını Söndürüldü

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde bulunan bir çiftlikte çıkan samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 400 civarı saman balyası zarar gördü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirkapı Mahallesinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Samanlıktan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ölen yada yaralanan olmazken, 400 civarı saman balyası zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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