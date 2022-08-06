Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi ekiplerince HAYDİ uygulaması tanıtıldı.

 - Güncelleme:

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi ekiplerince HAYDİ uygulaması tanıtıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi koordinesinde 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde Pehlivanköy Kuştepe Ayçiçek ve Korkuluk Festivali günlerinde çevre ve doğa bilinci standı açıldı. İki gün boyunca devam eden festivale Kırklareli ile birlikte çevre il ve ilçelerden katılan yaklaşık 3 bin vatandaşa HAYDİ uygulaması tanıtılmış ve telefonlarına indirmek isteyenlere teknik bilgi verildi.

Öte yandan, mevsim şartları nedeniyle havanın mevsim koşullarından fazla ısınmasıyla birlikte anız yangınları ile İçişleri Bakanlığının orman yangınları için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına 30.09.2022 tarihine kadar girişleri yasaklayan genelgesi hakkında vatandaşlar uyarılarak broşür dağıtıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuluk Festivali Pehlivanköy Kırklareli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title