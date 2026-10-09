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Kırıkkale Hacılar'da bahçede 14 kök kenevir ve 1 kilo 240 gram kubar esrar bulundu

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Kırıkkale Hacılar'da bahçede 14 kök kenevir ve 1 kilo 240 gram kubar esrar bulundu
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Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde 7 Ekim'de jandarmanın uyuşturucu arama köpeğinin tepki verdiği evin bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 64 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki verdiği evin bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 64 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Hacılar Beldesi'nde 7 Ekim'de O.A.'nın (64) evinin bahçesine uyuşturucu madde arama köpeği Evin'in tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada 14 kök kenevir bitkisi ile 9 poşet içerisinde gizlenmiş 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 64 yaşındaki şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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