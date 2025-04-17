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Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonet, otomobil ve tankerin karıştığı kazada yaralıların durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Kırıkkale'de otomobil, kamyonet ve tankerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolunun 55'inci kilometresinde Büyükyağlı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 FL 7451 plakalı Fiat kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kamyonetten fırlayan parçalar, S.S. yönetimindeki 52 AFU 845 plakalı Volkswagen otomobile isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil, H.Ç. yönetimindeki 35 AAH 771 plakalı Mercedes tankere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden E.A. ve B.A. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yol güvenliğe alınarak araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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