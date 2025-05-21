Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsünün elektronik denetleme sistemi direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik çift yönlü kapandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün elektronik denetleme sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Delice ilçesi Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.S. idaresindeki 61 LL 909 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektronik denetleme sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüste bulunan 15 yolcudan R.B. ve M.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Çorum karayolları çift yönlü trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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