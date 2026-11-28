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Kırıkkale'de "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, çeşitli suçlardan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "yağma" suçundan aranan İ.Z. gözaltına alındı. Hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı