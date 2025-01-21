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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı, 562 adet sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 562 adet sentetik ecza, 8,1 gram sentetik kannabinoid ve 0,9 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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