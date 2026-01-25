Haberler

Evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ve diğer maddelerle yakalanan A.A. adlı şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve nakit para da ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince A.A. (57) yönetimindeki hafif ticari araç durduruldu. Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı

Bu adam çıldırmış olmalı! Gökdelene böyle çıkmak cesaret ister