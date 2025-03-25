Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama faaliyeti gerçekleştirildi. Şüpheli olarak durdurulan araçta yolcu konumunda bulunan A.K. (26) isimli şahsın üzerinde 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Diğer bir şüpheli araçta bulunan H.Ö. (34) isimli şahsın üzerinde ise 11 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE