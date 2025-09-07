Haberler

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 0,10 gram metamfetamin ele geçirilen E.K. isimli çocuk şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen A.S. tutuklandı. Emniyet, mücadelelerinin amacını gençleri korumak olarak açıkladı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, A.S. isimli şüpheliden uyuşturucu madde satın alan E.K. isimli çocuk şüpheliden 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı olduğu belirlenen A.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
