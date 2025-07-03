Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 53 Kök Kenevir ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 53 kök kenevir bitkisi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 53 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yuva Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde, bahçede ekili bin 53 kök kenevir bitkisi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda A.Ş. (46) ve H.Ş. (21) isimli iki şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa