Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Gram Uyuşturucu Madde ve 13 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan aramada 56 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 56 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda L.Y. ve C.M'nin evinde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 56 gram uyuşturucu madde, 13 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.