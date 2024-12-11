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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Yahşihan ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, M.K. isimli şahsın üzerinden 101 gram skunk ve bir bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. isimli şahsa ait bir ikamet ve araçta da yapılan aramada, uyuşturucu yapımında ve kullanımında kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.C.G. ve E.O.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma" suçundan yasal işlemler başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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