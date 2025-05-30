Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2240 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2240 adet sentetik ecza maddesi bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. S.B. ve B.C.Y. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa